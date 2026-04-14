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Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta reconoce una fotografía firmada por Fina en un periódico mexicano

La hija de Damián le pide a su marido que haga todo lo posible por localizar a la joven en el país americano.

Marta reconoce la firma de Fina

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En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

¡Nieves estallará contra Marisol! La madre de los Salazar llamará a la amante de su marido para echarle en cara el dolor que está causando en su familia. ¡Y Miguel será testigo de ello!

Después de varios días de incertidumbre para la familia, Julia acudirá a la casa de los De la Reina para ver a su abuela. ¿Será este el comienzo de una bonita reconciliación con sus abuelos?

En otro orden de cosas, Pelayo se enfrentará a Beatriz cuando descubra que no se llama Antonia y que está mintiendo a todos. ¿Será este el final de la joven? ¿Correrá peligro la vida de Pelayo?

Además, Salva continuará con su plan de declararse a Mabel, que se mostrará muy preocupada ante una situación que le pondrá contra la espada y la pared. ¿Le confesará a Claudia la verdad?

Finalmente, Marta reconocerá a Fina en la firma de una fotografía de un periódico de México. Este hallazgo cargará de ilusiones a la joven, que le pedirá a Pelayo que la localice. ¿Aceptará el político a su petición? ¿Le contará la verdad?

¡Descubre todas las respuestas adelantándote a la emisión de Sueños de libertad con atresplayer!

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