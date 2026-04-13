Manuela aconseja a Damián escribir una carta a Julia para volver a ganarse su cariño

A pesar de que la nueva empresa de Damián va viento en popa, lo cierto es que él está viviendo uno de sus momentos más complicados y Julia es la razón de esta tristeza.

Cuando Manuela ha entrado en su despacho para ofrecerle algo de comer, el fundador de la empresa se ha derrumbado y le ha contado esta situación. Y aunque la asistenta ha tratado de animarle, el empresario es consciente de que va a ser difícil volver a ganarse en cariño de su nieta.

Ante el lamento de Damián por no poder recuperar su confianza, a Manuela se le ha ocurrido una idea para volver a acercarse a la pequeña y aclarar sus malentendidos, escribirle una carta: “Yo misma podría hacérsela llegar”.

La propuesta de Manuela ha dejado sin palabras a Damián. ¿Se animará a intentarlo? ¿Será este el comienzo de su reconciliación con Julia?