Paula se cuela en la habitación de Tasio y vuelve a besarle, pero él la frena: “Márchate, por favor”

Carmen se ha marchado a Sevillaa cuidar de su madre que se ha caído y se ha ido un poco disgustada ya que se ha ido enfadada con su marido ya que las coas con él no están muy bien.

Aprovechando esta ausencia, Paula se ha colado en la habitación de Tasio."Necesitaba verte", le dice Paula a Tasio, el cuál se pone muy nervioso porque sabe que ella no debería estar en su habitación y alguien podría verlos.

La joven le confiesa que sabe que él siente lo mismo que él y que a lo mejor deberíane vitar, pero que no puede reprimir lo que siente.

"¿Cómo vamos a frenar algo tan bonito?", le dice mientars se lanza a besar, de nuevo, al joven De la Reina. Tasio la frena y le dice que no puede hacerle daño ni a ella ni a Carmen.

Paula insiste en es ella la que está poniendo en riesgo su reputación y su trabajo, pero Tasio no quiere problemas y tiene miedo de que Damián tome medias ahora que sabe que ya hubo un par de besos entre ellos.

"Estoy dispuesta a perderlo todo por ti", le vuelve a decir ella. pero Tasio no quiere arriegarse y le pide que se marche de su habitación.

Paula se va muy triste de la habitación sin saber que Damián la ha visto salir de la habitación de su hijo. ¿Qué pasará ahora?