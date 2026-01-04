Avance semanal de Sueños de libertad: María pondrá en jaque a todos los De la Reina robando el diario de Marta

La próxima semana en Sueños de libertad veremos como...

Gabriel y María estarán más contra las cuerdas que nunca. Todos ya saben quién es Isabel y por qué se presentó en casa de los De la Reina. Pero ahora será Gabriel el que empezará a sospechar que le han descubierto, en gran parte por el extraño comportamiento de Begoña... ¡ella no parará de evitarle!

Además, algo muy grave sucederá con Julia. Todos estarán muy preocupados por ella. Y es que no regresará del colegio porque Gabriel se la llevará sin avisar. ¿Por qué haría algo así?

Pero Gabriel no se quedará ahí y jugará todas sus cartas para defenderse y presionar de paso a los de la Reina. Así, le confesará a María que él sabe que Marta es una invertida porque Jesús se lo contó. Así tratará de averiguar qué esconde su matrimonio con Pelayo.

Y por último, Begoña se enfrentará a Gabriel. Sabe toda la verdad y no dudará en echárselo en cara. El malvado De la Reina está cada vez más acorralado, ¿Cómo reaccionará?