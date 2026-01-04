Antena3
Avance semanal de Sueños de libertad: María pondrá en jaque a todos los De la Reina robando el diario de Marta

La joven descubrirá la sexualidad de Marta a través de su diario, y este será clave para el futuro de la familia.

La próxima semana en Sueños de libertad veremos como...

Gabriel y María estarán más contra las cuerdas que nunca. Todos ya saben quién es Isabel y por qué se presentó en casa de los De la Reina. Pero ahora será Gabriel el que empezará a sospechar que le han descubierto, en gran parte por el extraño comportamiento de Begoña... ¡ella no parará de evitarle!

Además, algo muy grave sucederá con Julia. Todos estarán muy preocupados por ella. Y es que no regresará del colegio porque Gabriel se la llevará sin avisar. ¿Por qué haría algo así?

Pero Gabriel no se quedará ahí y jugará todas sus cartas para defenderse y presionar de paso a los de la Reina. Así, le confesará a María que él sabe que Marta es una invertida porque Jesús se lo contó. Así tratará de averiguar qué esconde su matrimonio con Pelayo.

Y por último, Begoña se enfrentará a Gabriel. Sabe toda la verdad y no dudará en echárselo en cara. El malvado De la Reina está cada vez más acorralado, ¿Cómo reaccionará?

Series

La cobardía de Gustavo desespera a Catalina: la joven se marcha con Braulio y con su hija a Argentina

La cobardía de Gustavo desespera a Catalina: la joven se marcha con Braulio y con su hija a Argentina

Catalina no puede más y confiesa a Gustavo la verdad: “Yo soy la hija de Renata”

Catalina no puede más y confiesa a Gustavo la verdad: “Yo soy la hija de Renata”

“Nos vamos a casar”: Clara y Jaime anuncian su compromiso para disgusto de Gustavo

“Nos vamos a casar”: Clara y Jaime anuncian su compromiso para disgusto de Gustavo

María Duque en el episodio 472 de Sueños de libertad
Saúl y Nando
Avance semanal

Saúl y Nando, a punto de ser pillados en los próximos capítulos de La Encrucijada

Mezide
Avance

El chantaje de Mezide a Gülgün puede destruir a los Korhan: esta noche, capitulazo de Una nueva vida

Esta noche, Mezide propone un nuevo trato y deja claro que está dispuesta a llegar muy lejos. A las 22.00 horas, capítulo imperdible en Antena 3.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Digna, enfadada con Begoña por haber confiado en Gabriel
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Digna, enfadada con Begoña por haber confiado en Gabriel

La Merino quiere que el De la Reina pague por lo que ha hecho y vaya la cárcel.

Antonio Velázquez y Paula Prendes

Antonio Velázquez y Paula Prendes ponen a prueba su telepatía: ¿pensarán igual que sus personajes de La Encrucijada?

Ferit, hipnotizado por la belleza de Seyran en la cena de Año Nuevo: “Estás preciosa”

El cambio de look de Seyran: de Antep a Estambul, una transformación que cuenta una historia

Antonio Romero nos habla de la enfermedad de Gaspar en Sueños de libertad: "Se va despidiendo de la gente sin decirlo"

Antonio Romero nos habla de la enfermedad de Gaspar en Sueños de libertad: "Se va despidiendo de la gente sin decirlo"

