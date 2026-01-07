Begoña, incapaz de seguir fingiendo ante Gabriel, le confiesa que sabe toda la verdad: “Me has estado engañando desde que llegaste a esta casa”

Begoña ya sabe que Gabriel les ha estado engañando todo este tiempo y acuerda con los De la Reina que es mejor que el abogado no sepa nada.

Sin embargo, todo cambia de un momento a otro cuando Gabriel se lleva a Julia sin avisar.

Afortunadamente, la niña aparece sana y salva, pero la enfermera no puede disimular su enfado ante Gabriel.

En una discusión, Begoña explota y le acaba confesando a Gabriel que lo sabe todo. ¡Le ha desenmascarado!

“Me has estado engañado durante todo este tiempo”, le dice confesándole que Isabel le ha contado todo. ¿Seducirla y casarse con ella también formaba parte del plan?

Gabriel le amenaza: puede llevarse a la niña ahora que es su padre. Begoña llora al darse cuenta de que la historia se repite, como con Jesús, pero le amenaza: si vuelve a utilizar a Julia, conocerá una parte de ella que no conocía.