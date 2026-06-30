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Eva Martín nos presenta a Lola: "Es una mujer que le pone el corazón en todo lo que hace"

La actriz da vida a una de las protagonistas de Ágata y Lola, un inspectora de policía que se sale de la norma y que se guía por su buena intuición.

Eva Martín nos presenta a Lola: "Es una mujer que le pone el corazón en todo lo que hace"

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Patri Bea
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Eva Martín interpreta a Lola en Ágata y Lola, una inspectora de policía brillante, pero algo caótica e impulsiva. Está separada y tiene un hijo pequeño, Mateo, que es lo más importante de su vida.

"Es una mujer todoterreno, con mucha energía", nos explica la actriz sobre su personaje. Lola es una mujer apasionada que "le pone el corazón a todo lo que hace" y eso es algo que todo su entorno percibe, especialmente en la comisaría en la que trabaja.

Eva Martín recalca que Lola "está siempre pendiente de los demás y de lo que necesitan las personas. Ella tiene siempre una visión muy humana de todo lo que hace". ¡Descubre más sobre su personaje en el vídeo de arriba!

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