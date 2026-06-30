Mabel, dispuesta renunciar a su padre si él no acepta a Salva: “Perderá a una hija”

Mabel no está pasando por el mejor momento con su padre. Pablo no acepta a Salva y no le dirige la palabra a su hija desde que le dijo que no iba a ir a la comida familiar si Salva no iba.

El joven le dice a Mabel que no sea tan dura con él y que intente darle una oportunidad porque él no quiere que renuncie a su padre por él. ¡Nunca podría perdonárselo!

“No quiero que rompas con tu familia”, le dice el cantinero, pero Mabel le responde que el problema lo tiene con su padre y que está dispuesta a todo con tal de seguir adelante con su relación.

“Me dolería mucho dejar de hablarme con mi padre, pero es que me duele más que te desprecie”, le dice la joven muy angustiada. ¿Qué pasará?

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