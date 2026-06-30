Cloe y Félix Cifuentes chocan por Brossard: “Quiero acostarme todos los días con la conciencia tranquila”

Félix Cifuentes ha vuelto a Toledo tras la muerte de Antoine Brossaard. El abogado de la empresa francesa ha vuelto a la colonia sin saber muy bien si Hugo, el hijo del difunto, trasladará finalmente o no la empresa a Marruecos.

Cifuentes y Cloe charlan en el despacho de la fábrica cuando los reproches y las disputas entre ambos han empezado a saltar por los aires.

Félix le insinúa que los De la Reina podrían haber querido acabar con el francés y Cloe no duda en salir en defensa de Damián y de su familia.

El abogado entonces le reprocha que no entiende por qué siente tanto odio por esa empresa que le ha dado de comer y ella le responde que todo se debe al mal trato que ha recibido por su parte en estos meses.

“Esa empresa no quiero saber nada más de mí, por eso no les debo nada”, le dice la francesa y entonces él le responde que él será capaz de convencerlos para que la readmitan, pero Cloe lo tiene claro.

Prefiere dormir con la conciencia tranquila y trabajar con otra empresa que haga las cosas bien y que la valore como trabajadora.

Félix Cifuentes le dice que de nada le va a servir que luego vuelva llorando para pedirle ayuda, pero Cloe no piensa acudir a él: “Jamás recurriré a ti, Félix”.

Él le dice que sabe que lo hará, pero que entonces no moverá ni un solo dedo por ella.