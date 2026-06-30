Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 593

Cloe y Félix Cifuentes chocan por Brossard: “Quiero acostarme todos los días con la conciencia tranquila”

El empresario y la francesa protagonizan un fuerte enfrentamiento lleno de reproches.

Cloe y Félix Cifuentes chocan por Brossard: “Quiero acostarme todos los días con la conciencia tranquila”

Publicidad

Félix Cifuentes ha vuelto a Toledo tras la muerte de Antoine Brossaard. El abogado de la empresa francesa ha vuelto a la colonia sin saber muy bien si Hugo, el hijo del difunto, trasladará finalmente o no la empresa a Marruecos.

Cifuentes y Cloe charlan en el despacho de la fábrica cuando los reproches y las disputas entre ambos han empezado a saltar por los aires.

Félix le insinúa que los De la Reina podrían haber querido acabar con el francés y Cloe no duda en salir en defensa de Damián y de su familia.

El abogado entonces le reprocha que no entiende por qué siente tanto odio por esa empresa que le ha dado de comer y ella le responde que todo se debe al mal trato que ha recibido por su parte en estos meses.

“Esa empresa no quiero saber nada más de mí, por eso no les debo nada”, le dice la francesa y entonces él le responde que él será capaz de convencerlos para que la readmitan, pero Cloe lo tiene claro.

Prefiere dormir con la conciencia tranquila y trabajar con otra empresa que haga las cosas bien y que la valore como trabajadora.

Félix Cifuentes le dice que de nada le va a servir que luego vuelva llorando para pedirle ayuda, pero Cloe no piensa acudir a él: “Jamás recurriré a ti, Félix”.

Él le dice que sabe que lo hará, pero que entonces no moverá ni un solo dedo por ella.

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

Publicidad

Series

Cloe y Félix Cifuentes chocan por Brossard: “Quiero acostarme todos los días con la conciencia tranquila”

Cloe y Félix Cifuentes chocan por Brossard: “Quiero acostarme todos los días con la conciencia tranquila”

Ferit

Ferit sufre una crisis en el hospital y la culpa lo desborda: “Te voy a matar”

Eva Martín nos presenta a Lola: "Es una mujer que le pone el corazón en todo lo que hace"

Eva Martín nos presenta a Lola: "Es una mujer que le pone el corazón en todo lo que hace"

Sadakat sorprende a Nare y Şahin juntos y pierde el control: esta noche, en En tierra lejana
Avance | En tierra lejana

Sadakat sorprende a Nare y Şahin juntos y pierde el control: esta noche, en En tierra lejana

Cihan Deniz deja sin palabras a Sadakat al llamar "padre" a Cihan delante de toda la familia
En tierra lejana | 29 de junio

Cihan Deniz deja sin palabras a Sadakat al llamar "padre" a Cihan delante de toda la familia

Alya le confiesa toda la verdad a Cihan Deniz tras el terrible ataque de Sadakat
En tierra lejana | 29 de junio

Alya le confiesa toda la verdad a Cihan Deniz tras el terrible ataque de Sadakat

Después del tenso momento vivido en el salón, la doctora se ha encerrado con su hijo en la habitación para explicarle con mucha delicadeza quién es realmente Fikriye.

Cihan Deniz se sale con la suya: obliga a Alya y Cihan a dormir juntos por primera vez
En tierra lejana | 29 de junio

Cihan Deniz se sale con la suya: obliga a Alya y Cihan a dormir juntos por primera vez

La insistencia del pequeño tras el susto del río ha terminado por romper todas las barreras entre sus padres, obligándolos a dormir juntos por primera vez en la misma cama.

Zerrin intenta matar a Demir y acaba con una pistola en la cabeza

Zerrin intenta matar a Demir y acaba con una pistola en la cabeza

"Yo quiero ser tu hijo": el emocionante momento en el que Cihan Deniz llama papá a Cihan

"Yo quiero ser tu hijo": el emocionante momento en el que Cihan Deniz llama papá a Cihan

Cihan cumple su promesa a Alya tras salvar al niño: "Jamás permitiría que os pasara nada"

Cihan cumple su promesa a Alya tras salvar al niño: "Jamás permitiría que os pasara nada"

Publicidad