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Capítulo 593 de Sueños de libertad; 30 de junio: Fina sospecha que Marta le ocultó la llamada de Bianca

La fotógrafa se lo confiesa a Diga y está dispuesta con llegar hasta el final para descubrirlo.

Capítulo 593 de Sueños de libertad; 30 de junio: Fina sospecha que Marta le ocultó la llamada de Begoña

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En el capítulo de hoy de Sueños de libertad

Félix Cifuentes ha regresado a Toledo y nada más llegar ya ha chocado con Cloe. Cada uno tiene un punto de vista diferente sobre la empresa francesa.

Por otro lado, Mabel está dispuesta a luchar por su relación con Salva. Está tan convencida de su amor por él que, incluso, está dipuesta a dejar de hablar con su padre si fuese necesario.

Mientras tanto, el cantinero le ha contado a Miguel su intención de hacerse con un negocio propio para demostrar a Pablo que no le falta ambición y ganas de prosperar en la vida.

Carmen ha llamado por teléfono y Claudia le ha contado a su amiga que Paula ha comenzado a trabajr en la fábrica.

Miguel le ha propuesto a Claudia ir a comer al campo. ¡Cada vez le gusta más! Sin embargo, la joven le ha rechazado, por el momento, ya que ya tenía plan con Valentina.

Fina ha descubierto que Marta le ocultó la llamada de Bianca y se ha sentido muy decepcionada con ella.

Eduardo ha pedido perdón a Begoña, pero ella lo ha rechazado: no han hecho nada malo y seguirán siendo amigos, pero el rumor ha llegado a oídos de Gabriel antes de que Begoña se lo contase y se ha desatado el caos en la casa. Le ha reprochado su comportamiento a la enfermera y le ha preguntado directamente si se ha acostado con el chófer de la casa de los De la Reina.

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