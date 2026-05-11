Avance
Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Mabel y Salvan se dan una nueva oportunidad
La pareja, tras arreglar las cosas con Claudia, se reconcilia.
Publicidad
En el próximo capítulo de Sueños de libertad...
Don Agustín se enterará que Nieves trabajó con el doctor Giralt y empezará a sospechar sobre la enfermera. Estará convencido de que ella podría haber ayudado a morir al padre de Luz.
Por otro lado, Carmen estará rota y no sabrá qué hacer con Tasio, ¿su marido se ha enamorado de Paula?
Mientras tanto, Tasio se enfrentará a Paula y la acusará de no haber impedido que Carmen se enterase de lo ocurrido. Además, le asegurará que se va a dejar la piel con tal de recuperar a su mujer.
Valentina se mostrará distante con Andrés, afectada tras la conversación con su madre.
Por otro lado, Manuela y Julia sorprenderán a Eduardo con una sorpresa por su cumpleaños y la enfermera también acudirá a la celebración. Después, ambos hablarán y hablan de volver a ser amigos.
Y Mabel y Salva dejarán todas las dudas y malentendidos atrás. Después de que Claudia hablara con ambos, los dos decidirán que deben darse una oportunidad y se reconciliarán con un apasionado beso.
¡No te pierdas nada de la serie más vista de la televisión en la web de Antena 3 y adelántate a su emisión con atresplayer!
Publicidad