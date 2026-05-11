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Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Mabel y Salvan se dan una nueva oportunidad

La pareja, tras arreglar las cosas con Claudia, se reconcilia.

Mabel y Salva se reconcilian

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En el próximo capítulo de Sueños de libertad...

Don Agustín se enterará que Nieves trabajó con el doctor Giralt y empezará a sospechar sobre la enfermera. Estará convencido de que ella podría haber ayudado a morir al padre de Luz.

Por otro lado, Carmen estará rota y no sabrá qué hacer con Tasio, ¿su marido se ha enamorado de Paula?

Mientras tanto, Tasio se enfrentará a Paula y la acusará de no haber impedido que Carmen se enterase de lo ocurrido. Además, le asegurará que se va a dejar la piel con tal de recuperar a su mujer.

Valentina se mostrará distante con Andrés, afectada tras la conversación con su madre.

Por otro lado, Manuela y Julia sorprenderán a Eduardo con una sorpresa por su cumpleaños y la enfermera también acudirá a la celebración. Después, ambos hablarán y hablan de volver a ser amigos.

Y Mabel y Salva dejarán todas las dudas y malentendidos atrás. Después de que Claudia hablara con ambos, los dos decidirán que deben darse una oportunidad y se reconciliarán con un apasionado beso.

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