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Capítulo 85

“Es el mismo error de siempre”: Esme se niega a que Seyran y Ferit vuelvan a estar juntos

Mientras Gülgün sueña con la reconciliación de sus hijos, Esme no olvida el pasado y tiene claro que esta vez será exactamente igual que antes.

“Es el mismo error de siempre”: Esme se niega a que Seyran y Ferit vuelvan a estar juntos

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Gülgün, siempre defensora del amor de su hijo, ha intentado justificar la relación de los jóvenes y la situación de Diyar. Para ella, Ferit y Seyran simplemente están "corrigiendo un error" del pasado.

Sin embargo, se ha topado con una Esme mucho más dura y protectora que nunca. “Veo a dos personas que vuelven a cometer el mismo error”, ha dicho la madre de Seyran, dejando a Gülgün sin palabras.

Esme no olvida el sufrimiento por el que ha pasado su hija. Mientras Gülgün se deja llevar por el romanticismo de los #SeyFer, Esme ha recordado el precio tan alto que pagaron: “Mi hija estuvo al borde de la muerte y todos lo pasamos muy mal”. Para ella, esta relación es un círculo vicioso que solo trae dolor y no está dispuesta a permitir que Seyran vuelva a caer en lo mismo.

A pesar de que Gülgün le ha pedido que no sea tan negativa y que "esta vez puede ser diferente", Esme ha sido tajante. Le ha pedido que deje de animar a Ferit y le ha explicado sus intenciones: “Voy a hacer todo lo posible por evitarlo”.

Esme está decidida a proteger a Seyran, incluso si eso significa enfrentarse al amor que los jóvenes sienten. ¿Se convertirá la madre de Seyran en el mayor obstáculo para la pareja?

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