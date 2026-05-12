Mabel y Salva dan otra oportunidad al amor tras recibir la bendición de Claudia: “Merecemos estar juntos”

¡El amor vuelve a triunfar en Sueños de libertad! Después de varios días de tristeza en la cantina, Mabel y Salva vuelven a ser pareja.

Y aunque parezca mentira… ¡Claudia es la responsable de esta reconciliación! La joven ha seguido los consejos de Miguel y se ha disculpado con Mabel y Salva, animándolos a que se den otra oportunidad.

Después de hablar con la dependienta, el cantinero se ha armado de valor para volver a declararse a Mabel: “Nos merecemos estar juntos”. Y es que, ahora las cosas con Claudia se han solucionado, el joven le ha propuesto “retomarlo por donde lo dejamos”.

Esta sugerencia ha dejado sin palabras a Mabel, que no ha podido resistirse y ha aceptado esta romántica oferta que vuelve a unir a los jóvenes: “Tengo clara mi respuesta”, ha bromeado antes de besar al joven como seña de esta emotiva reconciliación.