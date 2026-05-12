“La señora Albora soy yo”: Sadakat reacciona al protagonismo de Alya y reafirma su poder

La situación en el pueblo ha dado un giro inesperado que ha dejado a Sadakat muy tocada. Mientras visitaba a Cihan, se ha encontrado con un grupo de mujeres que han acudido a agradecer la labor de la doctora. “Señora Albora, mi hija respira gracias a usted”, le han dicho a Alya con total devoción.

Estas palabras han sentado como un tiro a la madre de Cihan, que no ha tardado en marcar territorio con mucha soberbia: “Perdona, la señora Albora soy yo, Sadakat Albora. Cihan es hijo mío y yo sigo viva. Que quede claro”.

A pesar del corte, las vecinas han seguido deshaciéndose en elogios hacia la nuera del clan, asegurando que si no hubiera sido por ella, el pueblo entero se habría contagiado. “Bendita sea su nuera”, han repetido una y otra vez, algo que ha hecho que Sadakat se moleste todavía más al ver que ha perdido protagonismo.

Alya, ajena a los celos de su suegra, ha aprovechado el momento para demostrar su valía profesional. Ha animado a todas las mujeres de entre 30 y 69 años a pasarse por el hospital para hacerse pruebas de prevención de cáncer, recordándoles que no deben esperar a encontrarse mal. Aunque el pueblo ha bendecido la unión de la pareja y ha tratado a Alya como una verdadera Albora, Sadakat ha dejado claro con su mirada que en esa familia solo manda ella.