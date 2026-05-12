Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En tierra lejana | 11 de mayo

“La señora Albora soy yo”: Sadakat reacciona al protagonismo de Alya y reafirma su poder

La señora Albora solo hay una, y Sadakat no está dispuesta a que nadie lo olvide. La jefa del clan ha estallado de rabia al ver cómo las vecinas del pueblo alababan a Alya por salvarlas de la epidemia.

Sadakat reacciona al protagonismo de Alya y reafirma su poder

Publicidad

La situación en el pueblo ha dado un giro inesperado que ha dejado a Sadakat muy tocada. Mientras visitaba a Cihan, se ha encontrado con un grupo de mujeres que han acudido a agradecer la labor de la doctora. “Señora Albora, mi hija respira gracias a usted”, le han dicho a Alya con total devoción.

Estas palabras han sentado como un tiro a la madre de Cihan, que no ha tardado en marcar territorio con mucha soberbia: “Perdona, la señora Albora soy yo, Sadakat Albora. Cihan es hijo mío y yo sigo viva. Que quede claro”.

A pesar del corte, las vecinas han seguido deshaciéndose en elogios hacia la nuera del clan, asegurando que si no hubiera sido por ella, el pueblo entero se habría contagiado. “Bendita sea su nuera”, han repetido una y otra vez, algo que ha hecho que Sadakat se moleste todavía más al ver que ha perdido protagonismo.

Alya, ajena a los celos de su suegra, ha aprovechado el momento para demostrar su valía profesional. Ha animado a todas las mujeres de entre 30 y 69 años a pasarse por el hospital para hacerse pruebas de prevención de cáncer, recordándoles que no deben esperar a encontrarse mal. Aunque el pueblo ha bendecido la unión de la pareja y ha tratado a Alya como una verdadera Albora, Sadakat ha dejado claro con su mirada que en esa familia solo manda ella.

2

Zerrin miente en los juzgados y pone en peligro el destino de Kaya

Antena 3» Series» En tierra lejana

Publicidad

Series

Sadakat reacciona al protagonismo de Alya y reafirma su poder

“La señora Albora soy yo”: Sadakat reacciona al protagonismo de Alya y reafirma su poder

Don Agustín sospecha que Nieves está detrás de la muerte del padre de Luz

Capítulo 558 de Sueños de libertad; 12 de mayo: Don Agustín sospecha que Nieves está detrás de la muerte del padre de Luz

Salva acorrala a Gorito y lo presiona para que se entregue por el robo de los camiones

“No me tomes por tonto”: Salva acorrala a Gorito y lo presiona para que se entregue por el robo de los camiones

Digna y Gabriel se ven obligados a unir sus fuerzas para salvar la perfumería
Capítulo 558

Digna y Gabriel se ven obligados a unir sus fuerzas para salvar la perfumería: “Es una tregua que los dos necesitamos”

Paula se defiende después de que Tasio la acuse de haber roto su matrimonio
Capítulo 558

Paula se defiende después de que Tasio la acuse de haber roto su matrimonio: “No soy un monstruo, solo me he enamorado”

Mabel y Salva dan otra oportunidad al amor tras recibir la bendición de Claudia
Capítulo 558

Mabel y Salva dan otra oportunidad al amor tras recibir la bendición de Claudia: “Merecemos estar juntos”

Los jóvenes se han reconciliado y se han dado una segunda oportunidad después de una impulsiva ruptura.

“Es el mismo error de siempre”: Esme se niega a que Seyran y Ferit vuelvan a estar juntos
Capítulo 85

“Es el mismo error de siempre”: Esme se niega a que Seyran y Ferit vuelvan a estar juntos

Mientras Gülgün sueña con la reconciliación de sus hijos, Esme no olvida el pasado y tiene claro que esta vez será exactamente igual que antes.

Kaya se enfrenta a todos para impedir que Zerrin se case

Esta noche, en En tierra lejana: Kaya se enfrenta a todos para impedir que Zerrin se case

Fidan intenta consolar a Zerrin ante una boda que ya no tiene vuelta atrás

“Mamá te quiere”: Fidan intenta consolar a Zerrin ante una boda que ya no tiene vuelta atrás

Zerrin acepta casarse para proteger a su hermano

Un ‘sí’ por obligación: Zerrin acepta casarse para proteger a su hermano

Publicidad