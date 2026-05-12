Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En tierra lejana | 11 de mayo

“Mamá te quiere”: Fidan intenta consolar a Zerrin ante una boda que ya no tiene vuelta atrás

Tras el acuerdo entre Ecmel y Mahmud, la familia ha recibido la visita de la madre de Sedat para organizar un enlace que se celebrará este mismo fin de semana.

Fidan intenta consolar a Zerrin ante una boda que ya no tiene vuelta atrás

Publicidad

Zerrin ha tenido que enfrentarse a la realidad de su decisión antes de lo esperado. Remsille, la madre de Sedat, ha visitado la casa de los Albora para cerrar los detalles de la unión. “Tu padre habló con Mahmud y han llegado a un acuerdo ya. Quieren que sea una boda rápida”, le han comunicado a Zerrin.

Mientras se tramitan los permisos para la boda civil, las familias han decidido celebrar una boda religiosa este mismo fin de semana. A pesar de los intentos de su futura suegra por agradarla preguntándole si quería alguna cosa especial para el vestido o la comida, Zerrin no ha sido capaz de articular palabra.

Al despedirse, Fidan ha intentado consolar a la joven con un mensaje lleno de cariño, pero cargado de dolor : “Has tomado una decisión. Ya no hay vuelta atrás, lo sabes, ¿no? Mamá te quiere”.

Con la pedida de mano programada para esa misma noche, Zerrin se enfrenta a un matrimonioforzado para salvar a su familia, sabiendo que su libertad se ha terminado para siempre.

3

La prueba definitiva que cambia el juicio de Kaya y desenmascara a Zerrin

Antena 3» Series» En tierra lejana

Publicidad

Series

Fidan intenta consolar a Zerrin ante una boda que ya no tiene vuelta atrás

“Mamá te quiere”: Fidan intenta consolar a Zerrin ante una boda que ya no tiene vuelta atrás

Zerrin acepta casarse para proteger a su hermano

Un ‘sí’ por obligación: Zerrin acepta casarse para proteger a su hermano

Zerrin se enfrenta a Nare y destapa el motivo por el que Sahin se alió con Demir

Zerrin se enfrenta a Nare y destapa el motivo por el que Sahin se alió con Demir

Sadakat sorprende a Alya y Cihan juntos en la cama y su reacción lo dice todo
En tierra lejana | 11 de mayo

Sadakat sorprende a Alya y Cihan juntos en la cama y su reacción lo dice todo

Cihan confiesa el sueño que su familia le obligó a abandonar
En tierra lejana | 11 de mayo

“Quería ser músico”: Cihan confiesa el sueño que su familia le obligó a abandonar

Sadakat castiga a Sahin tras la traición de Nare y rompe el equilibrio en los Albora
En tierra lejana | 11 de mayo

“Eres como tu padre”: Sadakat castiga a Sahin tras la traición de Nare y rompe el equilibrio en los Albora

Acusando a Sahin de ser un "canalla" y un "miserable" como su padre, Sadakat ha ordenado a sus hombres que le den una lección de sangre. En el mundo de los Albora, todo se paga con sangre.

Mabel y Salva se reconcilian
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Mabel y Salvan se dan una nueva oportunidad

La pareja, tras arreglar las cosas con Claudia, se reconcilia.

Nieves se desahoga con Begoña

Capítulo 557 de Sueños de libertad; 11 de mayo: Nieves se desahoga con Begoña, ¿y si Pablo se casó con ella por interés?

Begoña, a punto de pillar a Gabriel y Beatriz besándose

Begoña, a punto de pillar a Gabriel y Beatriz besándose… ¿podrán controlar esa pasión?

Valentina se refugia en Cloe tras la grave acusación de su madre

Valentina se refugia en Cloe tras la grave acusación de su madre: “Piensa que soy la responsable de la muerte de Rodrigo”

Publicidad