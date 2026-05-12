“Mamá te quiere”: Fidan intenta consolar a Zerrin ante una boda que ya no tiene vuelta atrás

Zerrin ha tenido que enfrentarse a la realidad de su decisión antes de lo esperado. Remsille, la madre de Sedat, ha visitado la casa de los Albora para cerrar los detalles de la unión. “Tu padre habló con Mahmud y han llegado a un acuerdo ya. Quieren que sea una boda rápida”, le han comunicado a Zerrin.

Mientras se tramitan los permisos para la boda civil, las familias han decidido celebrar una boda religiosa este mismo fin de semana. A pesar de los intentos de su futura suegra por agradarla preguntándole si quería alguna cosa especial para el vestido o la comida, Zerrin no ha sido capaz de articular palabra.

Al despedirse, Fidan ha intentado consolar a la joven con un mensaje lleno de cariño, pero cargado de dolor : “Has tomado una decisión. Ya no hay vuelta atrás, lo sabes, ¿no? Mamá te quiere”.

Con la pedida de mano programada para esa misma noche, Zerrin se enfrenta a un matrimonioforzado para salvar a su familia, sabiendo que su libertad se ha terminado para siempre.