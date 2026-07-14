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Mireia Oriol nos muestra todos los secretos del archivo de la comisaria de Ágata y Lola

La actriz nos enseña todos los rincones de “la cuevita de Ágata” y nos cuenta alguna curiosidad sobre su personaje.

Mireia Oriol nos muestra todos los secretos del archivo de la comisaria de Ágata y Lola

Mireia Oriol nos muestra todos los secretos del archivo de la comisaria de Ágata y Lola

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Marta Jorge
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En el primer capítulo de Ágata y Lola ya hemos conocido a Ágata, que hasta que Lola le ha descubierto, trabajaba muy tranquila en su despacho. La actriz Mireia Oriol se ha colado en el archivo y nos ha hecho un pequeño tour.

Primero nos ha mostrado la zona en la que están todos los documentos y archivos de los casos, que Ágata tiene concienzudamente organizados. Sobre el despacho, Mireia nos ha contado algo que ya hemos podido intuir en el primer capítulo: “Ella no tiene problema en estar sola, de hecho, lo prefiere”.

Por otro lado, respecto a la organización, Mireia nos ha contado que han pretendido que la personalidad tan perfeccionista y autoexigente que tiene el personaje se vea también reflejado en la forma en que ordena sus pertenencias.

Además, nos ha explicado qué son esos pequeños circulitos que tiene en su escritorio junto a los subrayadores. Son unos ‘stim widgets’ que ayudan a Ágata a autorregularse en momentos de tensión, como cuando aparece Lola. La actriz también nos ha contado otro secreto: las escaleras del despacho ¡son falsas! La comisaría y el archivo están, en realidad, en la misma planta. ¡Dale al play y no te pierdas el tour!

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