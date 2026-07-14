Cihan y Alya, más unidos que nunca ante la difícil situación que atraviesan los Albora

El líder de los Albora está destrozado tras el incidente de Nare. Aunque ya tienen un donante para su hermana, hasta que no le realicen el trasplante, no se quedará tranquilo.

Alya, al verle tan afectado, le ha querido demostrar su preocupación por él haciéndole una sopa: “El otro día te pregunté como podía ayudarte y me dijiste que preparara sopa”.

Alya le ha aconsejado que la pruebe, que a ella le había ayudado. Cihan al escuchar esto no ha podido evitar bromear con ella: “Si te ha ayudado en medio de todo esto es porque le has puesto un sedante".

Parece que después de todas las diferencias que ha tenido el matrimonio, las recientes palabras de Cihan Deniz y el incidente de Nare están consiguiendo reforzar el vínculo entre ambos.

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