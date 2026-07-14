“¿Cómo puedes ser tan ingenuo?”: Damián estalla contra Tasio por pedirle a Gabriel que contrate a Paula

Después de una fuerte discusión, Damián ha querido hablar más tranquilamente con su hijo. El padre le ha transmitido a Tasio su preocupación por su matrimonio y por las decisiones que está tomando.

El joven insiste en que la única forma de ayudar a la Paula era pedirle a Gabriel que interviniera. Para él no era una opción dejarla volver a la calle y, aunque no es lo mejor para su matrimonio, no podía olvidar el tema.

Damián le ha advertido de las grandes consecuencias que tendrá esa decisión en el futuro y de lo poco que comparte sus decisiones. Tasio cree que podrá negarse a las propuestas de su primo, pero ¿logrará que Gabriel no se cobre su favor?

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