Capítulo 603 de Sueños de libertad; 14 de julio: Juanito comienza a rechazar el pecho a Begoña

En el capítulo de hoy en Sueños de libertad…

¡La alegría es palpable en la casa de los De la Reina! La gran acogida de Damián durante la fiesta de la colonia ha sido el tema estrella de la familia durante el desayuno.

Sin embargo, Gabriel se ha mostrado decidido a acabar con la reputación de Damián tras su estelar aparición en la fiesta: ¡ha exigido a Tasio reformular los perfumes más clásicos de los De la Reina!

Mientras tanto, las decisiones de Tasio han empezado a preocupar a Damián, que no ha dudado en advertir a su hijo después de este hubiera recurrido a Gabriel para pedir que contraten a Paula en la tienda.

En otro orden de cosas, Cloe, bajo órdenes de Brossard, ha propuesto a Fina trabajar junto a ella y Marta en un nuevo departamento de publicidad. Aunque a la fotógrafa le ha hecho ilusión tener un nuevo trabajo, lo cierto es que ha confesado que puede ser incómodo formar equipo con Marta y su expareja. ¿Aceptará?

¡Marisol ha sufrido unos dolores muy fuertes en el vientre! Al no saber dónde acudir, ha decidido ir a casa de los Salazar, donde Nieves se ha preocupado por ella y la ha ayudado sin reproches.

Finalmente, el plan de Beatriz ha surtido efecto y Juanito ha rechazo el pecho de Begoña. Preocupada por ello, la enfermera ha acudido al dispensario, donde Miguel le ha confirmado que el bebé está sano. ¿Descubrirá la razón real por la que Juanito no quiere su leche materna?

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