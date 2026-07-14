Capítulo 603
Cloe ofrece a Fina trabajar para Brossard con una condición: formar equipo junto a ella y Marta, ¿aceptará?
La fotógrafa podría incorporarse en un nuevo departamento de publicidad, lo que supondría abrir una relación laboral de tres.
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Fina se ha acercado a llevar sus fotografías a Cloe, sorprendiendo a la representante de Brossard con su talento para captar momentos.
Aprovechando la aparición de la fotógrafa, Cloe le ha hecho llegar una propuesta de la mano de Hugo Brossard: quiere que tenga un puesto en el nuevo departamento de publicidad que están creando, con la idea desarrollar nuevas propuestas creativas en la fábrica, contando con nuevos puntos de vista.
El puesto suena bien, pero la fotógrafa no está muy convencida de cómo puede hacer sentir la idea a Cloe, al tener que trabajar con ella y Marta.
Finalmente, por sus dudas, Fina ha preferido reposar la idea y avisar a la representante de Brossard cuando esté segura su decisión final. ¿Aceptará Fina el nuevo puesto junto a Cloe y Marta?
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