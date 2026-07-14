Esta noche en En tierra lejana: Sadakat se arrodilla ante Fidan para suplicarle por la vida de Nare

El grave estado de salud en el que se encuentra Nare tras el disparo está cambiando la actitud de Sadakat por completo. Tanto es así, que se arrodilla ante su cuñada para suplicarle por la vida de su hija.

Nare necesita un trasplante de hígado urgentemente y Fidan puede salvarle la vida. Pero, parece que las súplicas de Sadakat no son suficientes para que ella olvide todo el rencor que guarda: “gracias a vosotros Ecmel lleva años encerrado en la cárcel”.

Con Sahin delante la matriarca insiste para que le done el hígado a su hija: “Nare es inocente. Ella ha sido pura como un ángel desde el principio, y ahora…se muere”.

La madre de la joven no duda en arrodillarse ante Fidan para rogarle en que salve la vida de su hija y puedan realizarle el transplante del hígado que necesita. ¿Aceptará la tía de Cihan las súplicas de la matriarca de los Albora o no dará su brazo a torcer?

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