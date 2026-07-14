Capítulo 603
Marisol se presenta en casa de los Salazar con fuertes dolores en el vientre y Nieves no duda en ayudarla
La joven confiesa a la enfermera que no puede acudir al hospital ante los prejuicios de ser madre soltera.
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¡Marisol ha sufrido unos dolores muy fuertes en el vientre! Sin embargo, la joven saber que ir al hospital no es una opción, porque es una mujer soltera y los médicos harían preguntas, así que lo único que se le ha ocurrido es ir a casa de los Salazar.
Nieves es enfermera y su hijo Miguel es doctor, por lo que Marisol ha creído que allí podrían ayudarla, con los riesgos que lleva ir al hogar de los Salazar sin avisar y tras el duro cara a cara que vivió con la enfermera.
Aunque la mujer de Pablo se ha sorprendido al verla en la puerta de su casa, no ha dudado en ayudarla y tranquilizarla. Además, ha prometido darle en contacto de un doctor especializado que no hará preguntas sobre el padre del bebé.
Marisol se lo ha agradecido y ha terminado por derrumbarse ante ella, confesando que no tiene a nadie, su familia la ha repudiado y no tenía más opciones. ¿Se apiadará Nieves de ella?
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