Marisol se presenta en casa de los Salazar con fuertes dolores en el vientre y Nieves no duda en ayudarla

¡Marisol ha sufrido unos dolores muy fuertes en el vientre! Sin embargo, la joven saber que ir al hospital no es una opción, porque es una mujer soltera y los médicos harían preguntas, así que lo único que se le ha ocurrido es ir a casa de los Salazar.

Nieves es enfermera y su hijo Miguel es doctor, por lo que Marisol ha creído que allí podrían ayudarla, con los riesgos que lleva ir al hogar de los Salazar sin avisar y tras el duro cara a cara que vivió con la enfermera.

Aunque la mujer de Pablo se ha sorprendido al verla en la puerta de su casa, no ha dudado en ayudarla y tranquilizarla. Además, ha prometido darle en contacto de un doctor especializado que no hará preguntas sobre el padre del bebé.

Marisol se lo ha agradecido y ha terminado por derrumbarse ante ella, confesando que no tiene a nadie, su familia la ha repudiado y no tenía más opciones. ¿Se apiadará Nieves de ella?

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