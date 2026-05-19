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Capítulo 563

Nieves, al límite tras conocer las sospechas de Don Agustín sobre la muerte del padre de Luz: “¿Qué va a pasar conmigo?”

El párroco de la colonia está indagando sobre la muerte del padre de Luz y las chicas temen que descubran su participación en ella.

Nieves, al límite tras descubrir las sospechas de Don Agustín sobre la muerte del padre de Luz

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¡Malas noticias para Nieves y la doctora Borrell! Don Agustín sospecha que están detrás de la muerte del padre de Luz. Begoña, preocupada por esta situación, no ha dudado en advertir a sus amigas.

El párroco habló con Nieves, llamó a la médica y también ha tratado de sonsacarle la verdad a Begoña, por lo que todo apunta a que no va a parar hasta descubrir la verdad: “Es como un perro de presa”, ha advertido la mujer de Gabriel a Nieves.

“¿Qué va a pasar conmigo?”: Esta triste noticia supone otro duro golpe más para la madre de los Salazar, que ha agradecido a su amiga su apoyo. Y es que, la enfermera está muy preocupada por lo que pueda suponer cualquier hallazgo de Don Agustín.

Begoña, consciente de la gravedad de esta situación, ha intentado reconfortar a su amiga: “Él no va a dejar de indagar, tenéis que ser prudentes”. ¿Averiguará Don Agustín la verdad sobre la muerte del padre de Luz?

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