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De Mardin a Barcelona: Atakan Özkaya y Dilin Döğer presumen de su amor en España

Los actores están disfrutando de unos días muy especiales en España. Ambos han compartido varias fotos desde Barcelona, donde se les ha podido ver recorriendo algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad.

Atakan Özkaya y Dilin Döğer en España

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Hace solo unos días, los seguidores de En tierra lejana celebraban una noticia que llevaban tiempo esperando. Los actores Atakan Özkaya y Dilin Döğer, que dan vida a Kaya y Zerrin, confirmaban que su amor también es real fuera de los platós, convirtiéndose en una de las parejas más queridas del momento entre los fans de las series turcas.

Ahora, ambos han vuelto a acaparar todas las miradas gracias a su última escapada. La pareja se encuentra disfrutando de unos días en Barcelona y no ha dudado en compartir varios momentos de su viaje a través de las redes sociales.

Entre las imágenes publicadas destaca una fotografía tomada frente a la icónica Sagrada Familia, donde aparecen posando juntos con camisetas del FC Barcelona. Rápidamente, las redes se han llenado de comentarios de seguidores españoles, encantados de ver a la pareja recorriendo nuestro país.

Lo cierto es que la historia de amor de los actores está viviendo uno de sus momentos más felices. Y mientras Kaya y Zerrin siguen emocionando cada semana en En tierra lejana, sus intérpretes también continúan conquistando a los seguidores con una relación que parece ir viento en popa.

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