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Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta recibe una llamada de Bianca, ¿se lo contará a Fina?

La hija de Damián no se espera que al otro lado del teléfono se encuentre la exnovia de Fina.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta recibe una llamada de Bianca, ¿se lo contará a Fina?

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En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

Don Agustín seguirá molesto por la inocencia de Nieves y seguirá tratando de dañar su reputación. Pablo, que no estará dispuesto a ello, no dudará en pararle los pies en la cantina. ¿Podrá el párroco dejar en paz a la enfermera?

Mientras, el rumor de la supuesta aventura entre Begoña y Eduardo llegará a oídos de la propia Begoña. Valentina, tras enterarse, no dudará en contárselo a la enfermera y darle su apoyo.

Además, Gabriel no dudará en recriminar a su mujer las habladurías que su amistad con el chófer está provocando. ¿Peligrará la reputación de Begoña?

En otro orden de cosas, la crisis que Tasio atraviesa con su padre le llevará a vivir una situación límite que pondrá contra las cuerdas la firma de Damián y Brossard. El joven, beberá demasiado y cometerá una locura que puede cambiarlo todo. ¿De qué se tratará?

Mientras tanto, Claudia y Paula tendrán un amistoso acercamiento en el que la sobrina de Manuela se disculpará por su actitud, ¡no sin antes confesarle que Tasio también le hizo mucho daño!

Finalmente, Marta recibirá una llamada de Bianca, que preguntará por Fina. La hija de Damián dudará si contárselo a la fotógrafa, ¿estará dispuesta a ello o se lo ocultará?

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