Rels B se enfrenta al reto más importante de su carrera sobre el escenario del Metropolitano

Rels B se prepara para actuar ante cincuenta mil personas en el estadio Metropolitano, pero ante la euforia, ante el ruido, él baja el volumen con su último trabajo ‘love love FLAKK’ (Dale Play Records, 2026). Atrás quedaron las canciones que giraban entorno a la fama, el ego o el disfrute por lo banal porque en este nuevo álbum el mallorquín nos lleva a conocer su lado más personal, más íntimo y que, hasta ahora, había relegado a un segundo plano.

Daniel Heredia nos deja colarnos en sus ensayos, entre instrumentos de todo tipo, bailarines y músicos nos cuenta que para crear este disco se fue a Colombia. Dejó atrás su querida isla, Mallorca, para marcar distancia con el estrés, las llamadas, ruido, en definitiva poner en pausa su vida como Rels B para permitir que Daniel pudiera hablar a través de sus canciones.

Discos de platino y 24 millones de oyentes

Es uno de los españoles, urbanos, más escuchados en el extranjero y elige el país colombiano para crear un trabajo maduro, sereno y de los más completos del artista. No solo no deja de lado sus ritmos africanos y R&B, si no que añade sonidos nuevos con instrumentos de cuerda frotada, coros, aunque sin perder de vista sus potentes y pegadizas bases.

Lleva años en la cima. Y, aunque hoy llenar un estadio parece un logro sencillo, para alguien que empezó desde una habitación de Mallorca, no lo es. “Con mi mujer, justo estos días, he hecho el ejercicio de pensar qué le diría a ese chaval que trabajaba en la construcción si supiese que voy a hacer un concierto en el Metropolitano”, confiesa a la vez que reconoce no tener respuesta porque nunca, dice, lo hubiera soñado.

Hijo predilecto de Mallorca

Su isla, Mallorca, es eje central de todos sus trabajos. Le sirve de inspiración y de refugio, llevándola por bandera en cada ocasión, en cada concierto. La ciudad se lo reconoce nombrándole hijo predilecto, un reconocimiento que dice llevar con orgullo.

Con la mirada puesta en el próximo cuatro de julio, con este concierto Rels B da un paso más en su exitosa carrera dando paso a un artista más maduro, que experimenta con sonidos y que, sin embargo, no renuncia a su esencia que lo ha elevado hasta las primeras posiciones en las listas de éxitos.

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