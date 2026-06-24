Capítulo 589 de Sueños de libertad; 24 de junio: Cloe encuentra un comprador para La Industrial, ¡el tiempo corre en contra de Tasio!

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad…

¡La amistad entre Begoña y Eduardo está causando un gran revuelo! Gabriel ya se ha enfrentado a su mujer por su acercamiento con el chófer. Ambos han tratado de explicar que solo tienen una buena amistad, pero no ha servido de mucho.

Incluso Damián ha tenido una conversación con su chófer, porque le preocupan las habladurías de la gente. Mientras tanto, Beatriz ha continuado corriendo este rumor que complica la vida a Begoña cada vez más.

¡Ha llegado el momento de las despedidas! Luz ha ido a casa de Nieves para despedirse con una emotiva conversación antes de marchar a Barcelona. ¡La echaremos de menos!

Además, ha sido un capítulo de emociones fuertes para Nieves, porque también ha podido reconciliarse con su hijo. Miguel le ha dicho lo mucho que le quiere y le necesita, ¡y ahora trabajaran juntos en el dispensario!

Por otro lado, en los últimos momentos de la negociación con Brossard, Tasio ha aparecido borracho interrumpiendo a su hermano y al francés. Tasio ha perdido el control por completo cuando Brossard le ha llamado “bastardo” y le ha tirado un vaso de agua. ¿Complicará la firma con Damián?

Mientras, la situación entre Paula y Tasio sigue incomodando, esta vez ha sido Manuela la que ha cuestionado su relación. ¿Volverán a las andadas?

Hablando de relaciones… La de Valentina y Andrés cada vez pinta peor, la dependienta le ha confesado a Cloe que piensa que su relación no tiene futuro.

Cloe también le ha contado a Gabriel que los de la Reina tienen una oferta firme de un comprador para la Industrial. ¡El director está que se sube por las paredes! ¿Logrará impedir el sueño de Damián?

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