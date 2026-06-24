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Hallan el cadáver de un hombre flotando en la ría del Nervión, en Vizcaya

La madrugada del miércoles un particular daba el aviso de emergencia del avistamiento de un cuerpo flotando en la ría del Nervión a su paso por Sestao.

Imagen de la Ertzaintza

Imagen de la Ertzaintza EFE

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Anna Martín
Publicado:

Este miércoles, alrededor de las 6:25 de la mañana, ha aparecido el cadáver de un varón flotando en en la ría del Nervión a su paso por la localidad vizcaína de Sestao.

La Ertzaintza ya ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte, informan fuentes del Departamento vasco de Seguridad a EFE.

El cuerpo sin vida ha sido localizado en la calle Marismas de Galindo de Sestao.

El aviso de emergencia fue dado por un particular. Tras este, efectivos de emergencias han acudido al lugar y, con la llegada de los bomberos, se ha podido recuperar el cadáver.

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