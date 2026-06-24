Hallan el cadáver de un hombre flotando en la ría del Nervión, en Vizcaya

Este miércoles, alrededor de las 6:25 de la mañana, ha aparecido el cadáver de un varón flotando en en la ría del Nervión a su paso por la localidad vizcaína de Sestao.

La Ertzaintza ya ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte, informan fuentes del Departamento vasco de Seguridad a EFE.

El cuerpo sin vida ha sido localizado en la calle Marismas de Galindo de Sestao.

El aviso de emergencia fue dado por un particular. Tras este, efectivos de emergencias han acudido al lugar y, con la llegada de los bomberos, se ha podido recuperar el cadáver.

Muere un hombre por un golpe de calor en Almería

Una noticia que llega tras conocer la muerte, en Almería, de un hombre de 68 años a consecuencia de un golpe de calor.

Fuentes sanitarias informaron que se trasladó al varón al Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería en situación de parada cardiorrespiratoria. Allí no pudieron hacer nada por salvar su vida.

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