¿Quién viste ahora a Kate Middleton? Los looks que confirman el regreso del estilo de Diana de Gales

Tras 15 años trabajando juntas, Kate Middleton rompió su relación laboral con Natasha Archer. La mujer de 38 años era su asistente personal, que además de llevarle la agenda, también se ocupaba de su vestuario.

Su separación se hizo pública a principios de 2026, tras caminar de la mano desde que Middleton se convirtió en un miembro más de la Casa Real británica. Pero, ahora, lo que todo el mundo se pregunta es quién está detrás de este cargo ahora.

En este artículo te contamos todo lo que se sabe de su nueva asistente, a quien alude Kate con su nuevo estilismo y mucho más. ¡Vamos a ello!

Kate Middleton | Gtres

Princesas de Gales

Como era de esperar, para esta nueva etapa de Kate Middleton en la corona británica, ha sido inevitable inspirarse en la anterior princesa de Gales, Diana. A pesar de su muerte con tan solo 29 años de edad, el legado estilístico que ha dejado es enorme, y así lo hemos visto en la mujer de Guillermo.

Y es que, la popularmente conocida como Lady Di, convirtió la moda en una forma de expresión más, donde cada pieza tiene su sentido y significado. Además, fue pionera en combinar elegancia y accesibilidad, aunque hace falta remarcar que, Kate Middleton, una de las herederas de su estilo, recurre más a menudo a firmas de moda asequible.

Kate Middleton y Diana Spencer con un traje color caramelo | Gtres

Ahora lo vemos reflejado en los looks de Middleton, pero fue su difunta suegra quien popularizó la sastrería elegante, las prendas con poder, la ropa de noche llamativa y los trajes con pantalones. Y, por lo que hemos visto en lo que llevamos de 2026, la nueva estilista de Kate es una gran fan de Diana.

El estilismo de Kate

A pesar de que teóricamente iba a estar ella misma al frente de su propio estilismo, desde el mundo experto en moda, se cree que ninguna mujer que esté en el punto de mira puede gestionar todos los detalles de su vestuario sin contar con ayuda.

Es decir, vestirse siendo un cargo público es muy complicado, ya que cada pieza que se usa, es analizada por todos los seguidores: de qué firma es, cuál es su procedencia, si es una prenda nueva y su precio, entre otros.

Kate Middleton y Diana Spencer con un traje oscuro y un pin parecido | Gtres

Es por eso que se apuesta que Kate cuenta con una asistente muy fan de Diana de Gales, puesto que en los últimos meses ha rendido varios homenajes a algunos de sus looks.

Algunos de los homenajes

Además de los looks que hemos visto en los apartados anteriores, hay algunos otros homenajes recientes de este 2026 que Kate ha tenido con Diana. El último ha sido un traje de color amarillo llamativo, que ha completado con un tocado con rejilla, muy parecido a uno que lució Lady Di en 1983.

Kate Middleton y Diana Spencer con un vestido y tocado amarillo | Gtres

Una prenda clásica con el clima británico, son las chaquetas. Y hemos encontrado dos referencias, la primera una chaquetilla blanca con botones negros, muy elegante e ideal para eventos especiales.

Kate Middleton y Diana Spencer con una chaquetilla blanca con botones negros | Gtres

Por lo que respecta a la segunda chaqueta, se trata de una pieza larga hasta los tobillos con estampado en tartán, típico escocés.

Kate Middleton y Diana Spencer con una chaqueta con estampado tartán | Gtres

Y, hablando de estampados, tenemos entre nosotras un vestido de lunares. Aunque la pieza de Diana cuenta con unos topos más grandes, la esencia del vestido es la misma: colorida, divertida y llena de personalidad.

Kate Middleton y Diana Spencer con un vestido de lunares | Gtres

Así pues, está más que claro que esta nueva etapa estilística que atraviesa Kate Middleton tiene como fuente de inspiración principal el increíble estilo que tenía Diana Spencer, unos looks y unos posados que serán difíciles de olvidar.