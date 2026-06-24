¿Adivinas quién soy?: el juego más viral al que se han enfrentado los talents de La Voz Kids

Nuestros kids se han divertido mucho con esta prueba, estaba claro, ¿qué les iba a gustar más que un juego sobre cantantes? Todos los equipos han sido muy rápidos con Lola Índigo. Con Aitana, en cambio, hubo sorpresas, a la más pequeña del equipo de Ana Mena le costó adivinarla incluso cuando sus compañeras cantaban una de sus canciones. ¡Pero dio con el nombre!

Con David Bisbal, los talents han encajado rápido las pistas, sabiendo que era de Almería, los concursantes ni han dudado. Pero con Sebastián Yatra hubo alguna que otra duda, ¿su estilo es pop o no…? Por otro lado, al equipo de Edurne se les ha complicado con Quevedo, ¡ni siquiera la pista de la canción ha sido suficiente!

“¡Dani Martín!” ha dicho emocionado el concursante del equipo de Ana Mena… Ayyy, casi, ¡el último era Dani Fernández! Este era un poco más complicado, pero los concursantes incluso han recordado el paso del cantante por el programa como asesor de Aitana.