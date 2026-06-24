La angustiosa espera de Alya y Sadakat tras la caída de Cihan Deniz al río

Después de horas de búsqueda, los Albora localizan a Cihan Deniz cerca de un río. Sin embargo, cuando parecía que la pesadilla había terminado, el pequeño pierde el equilibrio y cae al agua ante la mirada de sus familiares.

Cihan y Kaya se lanzan de inmediato para intentar rescatarlo, mientras Alya queda paralizada por el miedo. En la orilla, Sadakat la abraza entre lágrimas y ambas dejan a un lado sus diferencias, unidas por la incertidumbre sobre la suerte del niño En tierra lejana.

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