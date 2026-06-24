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Mejores momentos | 24 de junio

Elisenda deja a Manel Fuentes alucinado con su inesperada demostración de beatbox

La concursante ha sorprendido a todos en el plató haciendo una demostración este arte de crear música por medio de imitación de sonidos.

Elisenda deja a Manel Fuentes alucinado con su inesperada demostración de beatbox

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Ismael Jiménez
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Elisenda ha sido la primera elegida por el controller, Oliver, en este programa para atravesar el puente de ¡Salta!. Leyendo las opciones del nivel 4, se ha encontrado con la opción: “El ‘beatboxing’ consiste en abrir un nuevo producto mostrando su contenido”. Al leerla, nos ha deleitado con una representación real de lo que es de verdad el beatbox.

Ni el mismísimo Manel Fuentes, ni ella misma han podido contener la risa y el asombro ante el recital de arte urbano que ha dado en el programa. Tras este momentazo de risas, que ha servido para soltar los nervios antes de saltar, ha llegado la hora de la verdad frente a las trampillas.

Con algo menos de nervios gracias a las risas, Elisenda ha elegido: “Los componentes del grupo Estopa se apellidan Muñoz”. Y, finalmente, ha acertado y ha demostrado tener mucha puntería y, sobre todo, mucho ritmo. ¡Dale al play para revivir este momento!

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