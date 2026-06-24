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Sueños de libertad vuelve a coronarse como la serie más vista de la televisión en su mejor temporada histórica

En ficción, la gran protagonista una vez más ha sido Sueños de libertad, que se corona como la serie más vista de la TV y líder invicta todos los meses de este curso.

Sueños de libertad vuelve a coronarse como la serie más vista de la televisión en su mejor temporada histórica

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El público lo tiene claro y no se pierde ni un capítulo de Sueños de libertad. La serie de Antena 3 ha mejorado todos sus datos este año y firma su mejor temporada histórica tanto en cuota como en seguidores. Consigue una media impresionante de más de 1,2 millones de espectadores y engancha a más de 2 millones de espectadores únicos. Con un 14,2% de cuota, sube más de un punto respecto al año pasado y saca una ventaja enorme a sus competidores: está +6,4 puntos por encima de su rival directo y +4 puntos sobre la cadena pública.

Pero las series de Antena 3 triunfan a todas horas. Por la noche, en el Prime Time, las producciones En tierra lejana (11,6%) y Una nueva vida (10,4%) se han convertido en las opciones extranjeras con más éxito de la televisión. Además, la serie Perdiendo el juicio (10%) se corona como la ficción española más vista de la cadena en la noche.

Antena 3 sigue imparable

Esta temporada, ha sido la televisión líder en el 76% de los días del curso y ha logrado la emisión más vista en el 92% de las jornadas. Por si fuera poco, concentra el 94% de las 500 emisiones más vistas de toda la temporada y se lleva el 88% de los ansiados 'minutos de oro' del curso.

De esta forma, Antena 3 amplía la ventaja con su principal competidor a la mayor distancia registrada en los últimos 30 años (desde la temporada 1995/1996), situándose a +3,9 puntos por encima de su rival directo y a casi un punto de la siguiente cadena. Un éxito rotundo que se nota sobre todo en la Sobremesa (17,8%) y en el Prime Time (13,6%), la franja de máxima audiencia donde la cadena ya suma seis temporadas seguidas en lo más alto de la televisión.

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