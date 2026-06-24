Sueños de libertad vuelve a coronarse como la serie más vista de la televisión en su mejor temporada histórica

El público lo tiene claro y no se pierde ni un capítulo de Sueños de libertad. La serie de Antena 3 ha mejorado todos sus datos este año y firma su mejor temporada histórica tanto en cuota como en seguidores. Consigue una media impresionante de más de 1,2 millones de espectadores y engancha a más de 2 millones de espectadores únicos. Con un 14,2% de cuota, sube más de un punto respecto al año pasado y saca una ventaja enorme a sus competidores: está +6,4 puntos por encima de su rival directo y +4 puntos sobre la cadena pública.

Pero las series de Antena 3 triunfan a todas horas. Por la noche, en el Prime Time, las producciones En tierra lejana (11,6%) y Una nueva vida (10,4%) se han convertido en las opciones extranjeras con más éxito de la televisión. Además, la serie Perdiendo el juicio (10%) se corona como la ficción española más vista de la cadena en la noche.

Antena 3 sigue imparable

Esta temporada, ha sido la televisión líder en el 76% de los días del curso y ha logrado la emisión más vista en el 92% de las jornadas. Por si fuera poco, concentra el 94% de las 500 emisiones más vistas de toda la temporada y se lleva el 88% de los ansiados 'minutos de oro' del curso.

De esta forma, Antena 3 amplía la ventaja con su principal competidor a la mayor distancia registrada en los últimos 30 años (desde la temporada 1995/1996), situándose a +3,9 puntos por encima de su rival directo y a casi un punto de la siguiente cadena. Un éxito rotundo que se nota sobre todo en la Sobremesa (17,8%) y en el Prime Time (13,6%), la franja de máxima audiencia donde la cadena ya suma seis temporadas seguidas en lo más alto de la televisión.

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