Una pista apunta a un nuevo sospechoso por la muerte de Estrella, esta noche en La Encrucijada

Esta noche, La Encrucijada se vuelve sombría con la revelación de secretos y duras amenazas.

César está dolido con Amanda tras su decisión de abortar antes de contarle que está embarazada. ¿Pero habrá sido capaz de dar el paso?

Además, Nando es capaz de cualquier cosa con tal de vengarse de todos lo que lo metieron en la cárcel, y amenaza a Patricia con ir a por Julia y a por su bebé.

La policía ha investigado el mecanismo de apertura de jaula y tienen a un nuevo sospecho de la muerte de Estrella, poniendo de nuevo en marcha la investigación.

Y Emilio, ahogado por la culpa de todos los trabajos que ha tenido que hacer, no aguanta más y confiesa el mayor de sus crímenes. ¿Cuál será?

