Capítulo 440
Marta, muy enfadada, rechaza la idea de los nuevos uniformes de Cloe: “Quieren borrar la esencia de los De la Reina”
La jefa de la tienda de perfumes se enfada mucho cuando Brossard intenta poner nuevos uniformes para las dependientas. ¡Siente que eliminan todo lo de los De la Reina!
Publicidad
Marta no se ha tomado nada bien la nueva iniciativa de Cloe, que viene directamente desde París, de introducir nuevos uniformes en la tienda.
A pesar de las explicaciones de Cloe, nada ha convencido a Marta, que se ha mostrado muy molesta con esta propuesta.
Cree que, quieren quitar cualquier marca De la Reina del medio, y poner todo de acuerdo con lo que quiere Brossard.
“Esto no representa mi empresa”, ha zanjado Marta. La francesa ha intentado explicarle por qué del cambio y las nuevas medidas, pero ella ha seguido en sus trece: “Quieren convertirla en una vulgar sucursal francesa”.
Cloe le ha dicho que no es una decisión que pueda revertirse, y eso ha enfadado más a la De la Reina: “¿Hay algo que haya sido negociable desde que ha desembarcado aquí?”
¿En qué va a quedar esta pelea?
Publicidad