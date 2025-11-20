Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 441

Andrés intenta desenmascarar a Gabriel frente a Begoña: “Es un farsante. Te ha engañado desde el principio”

El De la Reina le asegura a la enfermera que encontrará las pruebas que demuestren que sus palabras son ciertas.

Andrés, cada vez tiene más claro que Gabriel miente y que ha estado mintiendo a todos durante todo este tiempo.

Está recuperando la memoria y por fin ha recordado que su primo provocó la explosión y otras muchas cosas. Además, tiene claro que su primo trabaja para Brossard y va a hacer lo imposible por demostrarlo.

El joven llama a Begoña para contárselo todo y, aunque en un principio ella no quería acudir a la cita, finalmente va a su encuentro.

Andrés le explica todas sus sospechas y le dice va a encontrar las pruebas para demostrarle que Gabriel es un farsante. Además, le promete a Begoña un futuro juntos: “Pediremos la custodia de Julia y nos iremos los tres de esta casa”.

Sin embargo, Begoña no cree ni una de sus palabras y cree que Andrés todo lo hace para evitar su boda con Gabriel: “¿No me puedes dejar ser feliz con otro hombre?”.

Andrés intenta convencer a la enfermera y le dice que hay una carta que implica a Gabriel en la acusación de Remedios y que esa carta la tiene María.

Si no le cree le dice que le pregunte a Manuela que es ella quien recogió esa carta sembrando las dudas en la enfermera.¿Irá Begoña a hablar con Manuela?

