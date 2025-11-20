Capítulo 441 de Sueños de libertad; 20 de noviembre: Andrés intenta que Begoña abra los ojos, pero solo consigue que ella se aleje más de él

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad…

Marta y Cloe siguen chocando. Vienen de mundos muy distintos y claro, Toledo no es el París liberal del que viene la francesa. Aunque la de La Reina sigue dando argumentos que respaldan el descontento de las empleadas con el nuevo uniforme, Cloe le responde tajante: “Que no las estamos vistiendo como si fueran a actuar en el Moulin Rouge, Marta”.

Además, Luz le comenta a Begoña que la farmaceútica les ofrece una suma muy interesante para quedarse con la fórmula de su nuevo perfume. Sin embargo, Begoña le recuerda que no están en ese proyecto tan solo por dinero. A la pareja que forman médica y enfermera se les presenta un nuevo debate: el de venderse o no.

Por su parte Luis es algo duro con el trabajo de Cristina. Aunque ella le presenta con ilusión una nueva fórmula de perfume, él contesta tajante: “No va a funcionar”. Ella no sabe cómo reaccionar, ¿cómo afectará este pequeño incidente a su relación? Además, vuelve a chocar con Cloe y se plantea renunciar a su puesto de trabajo.

María le entrega a Begoña la carta de Enriquetasiguendo el plan de Gabriel. La joven lo manipula todo para que Begoña se piense que Andrés sigue confundido y que lo único que quiere es impedir la boda de Gabriel y Begoña.

A raíz de esto y para evitar que Andrés se siga interponiendo en su relación, Begoña toma una tajante decisión: Quiere adelantar su boda con Gabriel y él...¡acepta!

Gema le expresa a Joaquín como está muy orgullosa de él por emprender y no haberse arrodillado ante la compañía francesa. Además, Don Damián, quien sigue muy frágil, se sincera con Manuela “Mi hijo Jesús no estaría muerto si yo no le hubiera exigido tanto”.

Vuelve a ver este capitulazo en atresplayer.