Capítulo 440

Joaquín le propone a Digna asociarse en su nuevo proyecto de embalaje: “Confiad en mí”

El mayor de los Merino cree que, invirtiendo el dinero de las tierras que tienen junto a su madre: va a conseguir poner en marcha este negocio.

Joaquín está trabajando en una nueva idea de negocio ahora que ha dejado Perfumerías de la Reina.

Cree que el papel de burbujas como materia prima fundamental, va a poder impulsar una empresa de embalaje que es lo que tiene en mente. ¡Cree que se necesita un negocio así!

Tras darle vueltas a la idea, solo le queda conseguir una nave para poner en marcha su idea.

Va a invertir el dinero de las tierras de su padre, estaba guardado para el colegio de Teo, pero tiene claro que lo necesita para poner este proyecto en marcha.

De hecho, le ha propuesto a Digna que se asocie con él, poniendo su parte de la venta de los terrenos. Digna, de primeras, no se ha fiado: “Las previsiones no siempre salen como queremos”.

No obstante, Joaquín le ha insistido mucho, cree que su idea va a salir bien y jamás arruinaría a su familia. Le ha pedido al menos que le acompañe a ver una nueva nave... ¿se asociará la matriarca con él?
Series

