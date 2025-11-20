Martina Cariddi nos advierte sobre Catalina en Las hijas de la criada: “Tiene un carácter muy fuerte”

Catalina es uno de los personajes que más dará que hablar en Las hijas de la criada, disponible el 30 de noviembre en atresplayer. Ella es la hija menor de doña Inés y don Gustavo o, al menos, eso es lo que todo el mundo cree.

Martina Cariddi es la encargada de dar vida a este complejo personaje. Ella define a Catalina como “una niña con muchísima fuerza, pero bastante altiva porque no concibe otra realidad que no sea la de la clase alta”.

Catalina es coqueta, le encanta vestir bien, gustar y disfrutar de los lujos con los que se ha criado. Martina recalca que “tiene un carácter muy fuerte” y que siempre busca, de alguna manera, picar y “vacilar” a la gente.

“La relación con sus padres es bastante complicada. Está en constante búsqueda de amor y su familia no se lo ha dado.”, nos ha adelantado Martina Cariddi. ¡Escucha todo lo que nos ha contado sobre Catalina en el vídeo de arriba!