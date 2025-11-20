Luis discute con Cloe y amenaza con abandonar su puesto de trabajo: “Tal vez yo no sea la persona adecuada para esta nueva etapa”

Luis está al límite. Tras una discusión con Cristina sobre la fórmula de los nuevos perfumes que les ha encargado Brossard, la tensión aumenta cuando aparece Cloe en el laboratorio.

Cloe le pide Cristina ver los apuntes de esta nueva fórmula y a la francesa le parece que tiene buena pinta. Cree que es la línea que le gustaría seguir a su compañía. Sin embargo, Luis no opina igual.

El joven no está de acuerdo con este nuevo perfume y así se lo hace saber a Cloe: “Si aceptamos esa fórmula, estaremos dando pasos atrás en el camino andando en esta empresa”.

Cloe y Luis protagonizan una fuerte discusión que acaba de la peor manera: Luis amenaza con renunciar a su trabajo. ¡Cristina se queda en shock!

Mientras, Cloe le pide a Luis que no tome una decisión precipitada y que piense bien las cosas, pero…¿qué decisión tomará el Merino? ¿Seguirá los pasos de su hermano Joaquín y renunciará también a su empleo en la fábrica?