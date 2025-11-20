Antena 3 LogoAntena3
La próxima semana, una boda podría cambiarlo todo en Sueños de libertad: ¿se darán el 'sí, quiero' Begoña y Gabriel?

Begoña decidirá adelantar su boda para evitar que Andrés se siga entrometiendo en su relación entre ella y Gabriel.

La próxima semana una boda podría cambiarlo en Sueños de libertad: ¿Se darán el 'sí, quiero' Begoña y Gabriel?

La próxima semana en Sueños de libertad va a pasar de todo.

La serie más vista de la televisión, se enfrenta a un importante giro en los próximos capítulos.

Después de que Andrés haya intentado que Begoña abra los ojos con respecto a Gabriel y desemnascararlo ante ella sin éxito, la enfermera ha tomado una importante decisión: ¡Quiere adelantar su boda con Gabriel!

Begoña se lo dirá a Gabriel, y aunque él al principio no es muy partidario, acabará aceptando pasar por el altar antes de lo previso.

Mientras, Andrés descubrirá que Begoña y Andrés están a punto de darse 'el sí, quiero' y hará hasta lo imposible por impedirlo. ¿Llegará a tiempo?

¡No te pierdas todo lo que va a pasar en los próximos capítulos de Sueños de libertad!

