Capítulo 439

Cloe le propone a Luz comprar la fórmula de su crema, pero ella lo rechaza, ¡nunca negociará con Brossard!

La francesa cree que esa crema podría ser todo un éxito y le propone a la doctora comprarla.

Gaspar le ha contado a Cloe que Begoña y Luz han creado una crema cicatrizante que es una maravilla. Cloe se lleva el bote y corrobora lo que dice el tabernero.

Cloe se presenta en el dispensario y le propone a Cloe comprarle la fórmula, pero Luz se niega en rotundo.

“Para eso si hay dinero, ¿verdad?”, le dice Luz indignada. No entiende que ahora le venga con estas cuando Joaquín se ha visto obligado a renunciar a su cargo o que hayan despedido a Begoña.

La francesa le dice a Cloe que hable con Begoña, pero ella tiene claro que su amiga va a opinar igual que ella.

Luz se lo dice tajante y, es más, le pida que le devuelva la crema. Brossard solo está causando estragos y no negociará con ellos.

Luis le asegura a Luz que no va a dejar la fábrica y ambos se abrazan.

Claudia se ha ofrecido a pagar con los ahorros que le dejó su marido el alquiler de un proyecto importante para ella.

