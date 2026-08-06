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Capítulo 620

Marisol se sincera con Pablo antes de marcharse de Toledo: “Damián impidió que me quitase la vida”

La joven le confiesa al patriarca de los Salazar toda la verdad y le anima a que se reconcilie con el marido de Digna.

Marisol se sincera con Pablo antes de marcharse de Toledo: “Damián impidió que me quitase la vida”

Marisol se sincera con Pablo antes de marcharse de Toledo: “Damián impidió que me quitase la vida”

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Marisol empieza a despedirse antes de marcharse de la ciudad para comenzar una nueva vida tras los últimos y duros acontecimientos vividos: su aborto y su intento de suicidio.

Pablo y Nieves también van a despedirse de ella a casa de los De la Reina y después el patriarca de los Salazar y Marisol mantienen una última conversación.

La joven le pregunta directamente a Pablo por qué ha roto su amistad con Damián, no entiende ese distanciamiento y le dice que está cometiendo un gran error.

“Damián es un buen hombre”, le dice a Pablo, pero él parece que no está dispuesto a perdonarle. Le pueden más sus problemas del pasado con él.

Entonces Marisol, aunque al principio no quería contárselo, decide sincerarse con Pablo: “Don Damián impidió que me quitase la vida”, le dice.

El marido de Nieves se queda en shock. Se siente culpable por lo ocurrido y le dice a Marisol que tiene muchos motivos para seguir viviendo.

La joven le dice que nunca volverá a intentarlo, pero que si sigue viva es por Damián. Por eso le pide al padre de Mabel y Miguel que intente perdonarlo y que se reconcilie con él.

Pablo se queda muy tocado mientras se despide de Marisol diciéndole que espera que tenga mucha suerte en esta nueva etapa que está a punto de comenzar. ¿Qué hará Pablo ahora?, ¿se acercará a Damián?

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