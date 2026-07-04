Una cita fallida cambia el rumbo de la historia: Miguel toma una dolorosa decisión con Claudia

Miguel y Claudia afrontan un momento decisivo después de una cita que no transcurre como ambos habían imaginado. El encuentro deja al joven profundamente decepcionado y abre una nueva etapa marcada por las dudas y la incertidumbre.

En el capítulo 595 de Sueños de libertad, Miguel decide tirar la toalla tras comprobar que las cosas con Claudia no han salido como esperaba. Su determinación amenaza con cambiar la relación entre ambos y añade un nuevo giro a la trama sentimental de la serie.

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