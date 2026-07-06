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Capítulo 93

"Los Korhan son nuestra familia": Şefika planta cara a Çiçek y rechaza quedarse en la mansión

Şefika se ha negado a servir a los nuevos señores y le ha recordado a Çiçek quién ha cuidado de verdad a su hijo durante todos estos años. ¿Qué va a pasar ahora con el servicio de la mansión?

Sefika

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Karam y Çiçek han entrado en la cocina de la mansión Korhan para hablar con el servicio, pero se han encontrado con Şefika y su hija Ayşen empaquetando sus cosas. Al verlas, Karam les ha dicho de malas formas: "Eh, eh, eh. ¿Qué está pasando aquí? Nos dijeron que nos la daban con todo. No podéis llevaros nada".

Şefika, sin achantarse, le ha dejado las cosas claras: "Estos platos son los que traje de Antep. Son pertenencias personales. Ni hablar". Segundos después ha llegado Abidin para intentar mediar y saber qué ocurría. En ese momento, Çiçek ha intentado ganarse a las criadas con una oferta: "Probé tu comida y me gustó cómo cocinas. También nos gusta Ayşen. Quedaos con nosotros".

Sin embargo, Şefika le ha dado una lección de lealtad que no esperaba: "Señora, usted no nos entiende. No somos solo empleadas, somos familia. Y no la abandonamos". Con el corazón roto, la cocinera ha mirado a Abidin y le ha recordado a su madre quién ha estado a su lado de verdad durante todos estos años: "¿Sabe que se despertaba a veces gritando cuando volvió del ejército? ¿Conoce sus sueños? Yo lo sé porque le preparé siempre el té. Puede que no sea su madre, pero me convertí en su familia. Y ahora soy solo una extraña".

Humillada y sin argumentos, la madre de Abidín ha ordenado terminar con la mudanza de inmediato. ¿Qué harán ahora Şefika y Ayşen tras abandonar la mansión?

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