En el capítulo de hoy de Sueños de libertad hemos visto cómo

Esto es todo lo que ha pasado en el capítulo

Begoña ha explotado con Damián, cree que de no ser por sus intentos de echar a Gabriel de la empresa, nada de esto habría pasado. En el fondo, el patriarca ha sentido que tiene razón, la culpa de la desaparición de sus nietos es suya. ¿Dará un paso atrás en sus amenazas?

Marta ha dudado sobre si merece la pena perder la oportunidad que tenían de sacar a Gabriel de la fábrica... ¿No hay otra solución?

Valentina ha intentado hablar con Andrés. Con la tensión que hay en casa, se ha sentido desplazada. Su boda es en dos días y Andrés ni se ha acordado de la prueba del menú. ¡Era mañana! ¿Qué va a pasar con ellos?

Los fugados han empezado a tramar un plan: fingirán que Beatriz también está secuestrada con los niños. La niñera ha estado pensando y teme que los De la Reina pueden sospechar de ella. ¡Descubrirían todas sus mentiras!

Así, Beatriz ha llamado a Begoña fingiendo su secuestro. De esta forma, ha conseguido no levantar sospechas en la casa grande.

Josema se ha confesado con don Agustín, le ha contado que está enamorado de una mujer que no le conviene. ¿Seguirá el consejo del párroco?

El rumor de Paula y Tasio ha empezado a extenderse. La dependienta ha acudido muy agobiada a pedir ayuda a Marta. Esta le ha recordado que sigue libre la plaza de trabajo en Granada, no puede hacer más.

Fina ha vuelto a sopesar la idea de marcharse a Argentina después de las críticas tan buenas que han tenido sus fotografías. Sin embargo, sabe que no le conviene hacerlo de la mano de Bianca. ¿Qué decisión tomará?

No te pierdas nada de Sueños de libertad, de lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3. Si no puedes esperar, adelántate a su emisión con atresplayer.