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Capítulo 662

La confesión que deja a Valentina sin palabras: Begoña sigue enamorada de Andrés

La enfermera cae en la trama de su marido y acaba confesándole que ella era el topo y otra verdad que intentaba mantener oculta.

La confesión que deja a Valentina sin palabras: Begoña sigue enamorada de Andrés

La confesión que deja a Valentina sin palabras: Begoña sigue enamorada de Andrés

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Julia Zapata López
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Gabriel ha descubierto, gracias a Beatriz, que Begoña fue el topo que le pasó información a Andrés sobre Miranda.

El empresario quiere que su mujer lo confiese y decide tenderle una trampa. Le dice que va a despedirá Valentina porque ella le ha traicionado y fuerza que Begoña diga la verdad y salga en su defensa.

“He sido yo”, le dice provocando una fuerte discusión entre ambos. Gabriel le reprocha que lo hizo porque sigue enamorada de Andrés y a la enfermera no le queda más remedio que admitirlo.

“Siempre voy a mirar más por él, no solo porque le ame sino porque es mucho mejor persona de lo que serás tú jamás”, dice Begoña a su marido sin darse cuenta de que Valentina desde la puerta lo ha escuchado todo. ¿Qué pasará ahora?

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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