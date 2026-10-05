“No pienso pasar por el aro”: Gabriel rompe su acuerdo con Miranda al descubrir el chantaje de los De la Reina

Miranda se lo ha pensado mejor y tras otra conversación con Damián y Digna se ha posicionado con los De la Reina.

Digna le ha propuesto a Miranda la venta del nuevo perfume que acaba de recibir de su hijo Luis, a modo exclusivo para sus tiendas.

Por ello, accede a la petición de los De la Reina: le exigirá a Gabriel que readmita a Marta, Andrés y a Tasio a cambio se renovar el contrato con Perfumerías Brossard De la Reina.

Miranda se lo comunica a Gabriel, quien se queda sin palabras. “¿Me está usted chantajeando?” Gabriel trata de hacerle una mayor rebaja, pero le asegura que no va a readmitir a sus primos.

“Si no quiere firmar, ahí tiene la puerta”, le dice enfadado Gabriel para después echar a Miranda de su despacho.

“Usted se acaba de retratar. Su tío tenía toda la razón”, le dice el empresario molesto antes de marcharse. ¿Qué pasará ahora?