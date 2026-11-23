En el próximo capítulo de Sueños de libertad veremos cómo un amor saldrá a la luz, unos rumores romperán la reputación de alguien y una difícil decisión deberá tomarse en los De la Reina.

Esto es todo lo que va a pasar en el próximo capítulo

Begoña sigue desesperada sin saber dónde están sus hijos. Está empezando a perder la esperanza, y así lo comparte con Digna, que intenta darle ánimos...

Nieves, su amiga, también intenta apoyarle al máximo, y le sugiere que denuncie a la policía la desaparición de sus hijos... ¿lo hará? ¿Le creerá la policía si lo hace? ¿Debe ir a la Guardia Civil?

Por otro lado, el rumor de la relación entre Paula y Tasio se está extendiendo en la colonia... ¡Eduardo lo sabe también!

Mabel le hará frente a Josema: sabe que se siente atraído por ella. ¡Lo nota! ¿Se lo reconocerá a ella?

Por su parte, en la cabaña, Gabriel y Beatriz siguen con su plan, y ahora han hecho creer a Begoña que la niñera también está retenida contra su voluntad. Por las noches, cuando los niños están dormidos, deciden dar rienda suelta a su amor... Pero, ¿qué pasará si Julia lo descubre?

¡Descubre todo lo que va a pasar en Sueños de libertad! De lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3 o adelántate a su emisión con atresplayer.