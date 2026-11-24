Boran está fuera de sí. Desde el calabozo, ha reprochado a Sadakat, Nare y Kaya que permitieran a Alya bailar con Cihan delante de todo el pueblo. Está convencido de que lo han hecho para provocarlo y que todos tienen parte de culpa de que haya terminado detenido.

Sus palabras han indignado a su familia. Kaya le ha recordado que Cihan se ha puesto delante de una bala para salvarlo y Nare le ha echado en cara que ni siquiera haya preguntado por su estado. Pero Boran no quiere escuchar a nadie y ha vuelto a perder los nervios al enterarse de que Alya está cuidando de su hermano.

En ese momento, Cihan ha aparecido por sorpresa en el calabozo a pesar de estar recuperándose del disparo. Le ha dejado claro que Alya ha estado a su lado y que seguirá estándolo. Boran, lejos de agradecerle que le haya salvado la vida, lo ha acusado de haberle tendido una trampa para que todos descubrieran que sigue vivo.

“Me has provocado para que me delatara. Tú eres el que me ha metido aquí”, le ha reprochado. Incluso ha puesto en duda que quiera ayudarlo a salir de la cárcel por miedo a perder a Alya.

Cihan no se ha dejado intimidar y le ha recordado que es el único responsable de sus decisiones. Aun así, le ha prometido que hará lo posible por sacarlo del calabozo porque su conciencia no le permite dejarlo encerrado. ¿Será capaz Boran de reconocer todo lo que su hermano está haciendo por él?