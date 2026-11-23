En mitad de una conversación con Andrés, el teléfono ha sonado.

Begoña que ha llegado incluso a dormir con el aparato en la mano esperando una llamada, ha corrido a cogerlo. ¿Quién era?

Ansiosa por la respuesta del otro lado, ha oído la voz de la niñera: “Doña Begoña, soy Antonia”. Con el pulso más acelerado que nunca y con la oreja pegada al teléfono, ha preguntado por sus hijos: “¡Dónde están!”

Pero justo cuando iba a contarle que su marido les tiene secuestrados, la cobertura ha fallado y la llamada se ha cortado. Begoña se ha quedado aún más nerviosa por no saber el paradero de sus hijos. Sabe que al menos ha escuchado a Antonia, aún hay esperanzas.

¿Conseguirá Begoña contactar con la niñera otra vez? ¿Descubrirá dónde están sus hijos?